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Ямальские волонтёры передали в зону СВО спецтехнику и сухпайки

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Российским военным в зоне СВО будут переданы одежда, оборудование и спецтехника, сухие пайки и вода, собранные в гуманитарном грузе Ямало-Ненецким реготделением «Единой России». Об этом сообщает руководитель волонтёрского центра партии в ЯНАО Анастасия Казанцева.
Ямальские волонтёры передали в зону СВО спецтехнику и сухпайки
  • РИА Новости

Как пишет ИА «Север-Пресс», по словам бойца Новоазовского батальона Виктории, полученные гаджеты будут использованы командирами и в штабе для хранения и обработки важных данных: карт, маршрутов передвижения военных. Очень пригодятся российским солдатам и приборы ночного видения, которые есть в гуманитарном грузе с Ямала.

«Они нужны водителям, когда ребятам доставляют боекомплекты и продукты. Мы всегда с теплом на сердце принимаем гуманитарную помощь от гражданского населения. Они помогают нам и поддерживают», — добавила боец.

Ранее сообщалось, что волонтёры из Челябинска привезли свой фирменный фастфуд в Донбасс — для поднятия духа солдат и местного населения.

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