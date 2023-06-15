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Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолёта Су-27 в ДНР

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Истребительная авиация ВКС России за сутки сбила два самолёта Су-27 Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском Минобороны.

Отмечается, что самолёты сбиты в районах Красноармейска и Краматорска.

Ранее стало известно, что российские войска сбили истребители Су-27 и МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации в течение суток.

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