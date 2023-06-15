Норвегия и Дания передадут украинской армии дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов

Норвегия и Дания совместно передадут украинской армии дополнительные 9 тыс. артиллерийских снарядов из-за нехватки боеприпасов на Украине, сообщило норвежское Министерство обороны. Норвегия передаст Украине сами снаряды, а Дания — взрыватели и метательные заряды для них.

«Норвегия также жертвует 7000 патронов из собственных запасов. Они уже отправлены на Украину», — говорится в сообщении.

Министр обороны Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина «остро нуждается в артиллерийских боеприпасах».

В конце мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что Осло предоставит Киеву пятилетнюю программу военной помощи общим объёмом около €7 млрд.