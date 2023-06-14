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Пушилин: украинским войскам не удаётся серьёзно продвинуться в ходе контрнаступления

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ВСУ в ходе контрнаступления не удаётся серьёзно продвинуться, как бы они ни старались.
Пушилин: украинским войскам не удаётся серьёзно продвинуться в ходе контрнаступления
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Как бы противник ни старался, продвинуться серьёзно у него не получается», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.

Путин также заявил, что украинское контрнаступление — масштабное, с использованием резервов, началось 4 июня и продолжается в настоящее время.

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