Пушилин: украинским войскам не удаётся серьёзно продвинуться в ходе контрнаступления
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Как бы противник ни старался, продвинуться серьёзно у него не получается», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.
Путин также заявил, что украинское контрнаступление — масштабное, с использованием резервов, началось 4 июня и продолжается в настоящее время.