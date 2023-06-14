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Дипломат Гаврилов: Россия готова продемонстрировать трофейный Leopard на форуме ОБСЕ

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Россия не ограничится показом боеприпасов к РСЗО HIMARS на форуме ОБСЕ, но также может организовать демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат Гаврилов: Россия готова продемонстрировать трофейный Leopard на форуме ОБСЕ
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Гаврилов в ходе пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) продемонстрировал фрагменты боеприпасов к РСЗО HIMARS американского производства.

«Если понадобится, то мы не ограничимся показом боеприпасов к РСЗО HIMARS и организуем демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley прекрасно горят.

По его словам, украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники — свыше 160 танков и более 360 бронемашин.

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