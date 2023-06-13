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Лукашенко: боевиков полка Калиновского не выпускают с Украины заградотряды

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что боевики из воюющего на стороне украинской армии полка Калиновского, который белорусские власти признали экстремистским формированием, хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают заградотряды.
Лукашенко: боевиков полка Калиновского не выпускают с Украины заградотряды
  • РИА Новости

Заявление Лукашенко приводит БЕЛТА.

По его словам, в полку Калиновского есть много погибших. По оценке Лукашенко, в этом формировании «меньше 200 человек, уже, может, и 100 сегодня».

«Они в шоке: «Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить». А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади», — рассказал он.

В январе Лукашенко заявил, что с белорусами, участвующими в незаконных военизированных формированиях, в том числе на стороне Украины в полку Калиновского, разберутся по законам военного времени.

В октябре 2022 года Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников на Украине.

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