Лукашенко: боевиков полка Калиновского не выпускают с Украины заградотряды
- РИА Новости
Заявление Лукашенко приводит БЕЛТА.
По его словам, в полку Калиновского есть много погибших. По оценке Лукашенко, в этом формировании «меньше 200 человек, уже, может, и 100 сегодня».
«Они в шоке: «Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить». А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади», — рассказал он.
В январе Лукашенко заявил, что с белорусами, участвующими в незаконных военизированных формированиях, в том числе на стороне Украины в полку Калиновского, разберутся по законам военного времени.
В октябре 2022 года Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников на Украине.