Британский профессор Кларк назвал недостаток авиации серьёзной проблемой ВСУ

Недостаток авиации и доминирование российской артиллерии являются главными проблемами украинской армии, заявил приглашённый профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк.

Об этом сообщает Business Insider.

Кларк отметил, что ключевой проблемой ВСУ является доминирование российской артиллерии.

По его словам, именно в данной сфере украинское военные будут испытывать нехватку авиации.

Власти Канады ранее приняли решение о передаче Вооружённым силам Украины 288 ракет класса «воздух — воздух» и 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение.