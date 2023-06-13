Британский профессор Кларк назвал недостаток авиации серьёзной проблемой ВСУ
Об этом сообщает Business Insider.
Кларк отметил, что ключевой проблемой ВСУ является доминирование российской артиллерии.
По его словам, именно в данной сфере украинское военные будут испытывать нехватку авиации.
Власти Канады ранее приняли решение о передаче Вооружённым силам Украины 288 ракет класса «воздух — воздух» и 10 тыс. артиллерийских снарядов.
Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение.