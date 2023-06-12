Рогов сообщил о прибытии иностранной делегации общественников в Запорожскую область
- РИА Новости
«К нам прибыла иностранная делегация общественников из стран дальнего зарубежья, преимущественно из стран — членов НАТО. В составе делегации в том числе представители Чехии и Германии», — сказал он РИА Новости.
Рогов отметил смелость представителей зарубежья, которые не побоялись обстрелов со стороны ВСУ и постоянного террора.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины предприняли вылазку в Запорожской области и были отброшены силами России в районе села Каменское.
Рогов сообщил, что попытки атак ВСУ в Запорожской области происходят на трёх направлениях.