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Рогов сообщил о прибытии иностранной делегации общественников в Запорожскую область

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Иностранная делегация общественников прибыла с ознакомительным визитом в Запорожскую область, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил о прибытии иностранной делегации общественников в Запорожскую область
  • РИА Новости

«К нам прибыла иностранная делегация общественников из стран дальнего зарубежья, преимущественно из стран — членов НАТО. В составе делегации в том числе представители Чехии и Германии», — сказал он РИА Новости.

Рогов отметил смелость представителей зарубежья, которые не побоялись обстрелов со стороны ВСУ и постоянного террора.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины предприняли вылазку в Запорожской области и были отброшены силами России в районе села Каменское.

Рогов сообщил, что попытки атак ВСУ в Запорожской области происходят на трёх направлениях.

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