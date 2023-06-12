Около трети бомбоубежищ на Украине оказались непригодными для использования
- AP
«На Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий — это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию», — цитирует РИА Новости сообщение украинских СМИ.
По уточнённым данным, закрытыми оказались 9,3% укрытий, непригодны для использования — 23,6% проверенных бомбоубежищ.
Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая.
По его словам, около половины проверенных бомбоубежищ в Киеве оказались закрытыми или непригодными к использованию.