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Около трети бомбоубежищ на Украине оказались непригодными для использования

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По итогам проверки состояния бомбоубежищ на Украине около трети из 63 тыс. проверенных укрытий оказались непригодными к использованию, заявили в госслужбе по ЧС Украины.
Около трети бомбоубежищ на Украине оказались непригодными для использования
  • AP

«На Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий — это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию», — цитирует РИА Новости сообщение украинских СМИ.

По уточнённым данным, закрытыми оказались 9,3% укрытий, непригодны для использования — 23,6% проверенных бомбоубежищ.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая.

По его словам, около половины проверенных бомбоубежищ в Киеве оказались закрытыми или непригодными к использованию.

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