ВСУ возобновили обстрел Донецка спустя 4,5 часа перерыва

ВСУ утром 12 июня возобновили обстрел Донецка после 4,5 часа перерыва, выпустив по городу пять снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы города.

По данным представительства, удары наносились со стороны населённого пункта Нетайлово.

Ранее украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку.

Также советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска сконцентрировали группировки в районах Угледара и Авдеевки с перспективой удара на этих направлениях.