Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВСУ возобновили обстрел Донецка спустя 4,5 часа перерыва

Короткая ссылка
ВСУ утром 12 июня возобновили обстрел Донецка после 4,5 часа перерыва, выпустив по городу пять снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы города.

По данным представительства, удары наносились со стороны населённого пункта Нетайлово.

Ранее украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку.

Также советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска сконцентрировали группировки в районах Угледара и Авдеевки с перспективой удара на этих направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить