Вернувшийся в Москву российский военный рассказал, что находился в плену больше года

Вернувшийся в Москву после обмена с Киевом российский военный рассказал RT, что находился в украинском плену год и три месяца.

Он признался, что не может ещё до конца поверить, что вернулся на родину.

«Почти год и три месяца в плену был», — сказал россиянин.

По его словам, после освобождения из плена он позвонил матери.

«Она была настолько рада, что плакала в трубку. Кроме слёз, я ничего не услышал», — рассказал мужчина.

Самолёт с 94 солдатами сел в аэропорту Чкаловский вечером 11 июня.

Ранее Минобороны сообщило, что 94 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории.