Вернувшийся в Москву российский военный рассказал, что находился в плену больше года
Он признался, что не может ещё до конца поверить, что вернулся на родину.
«Почти год и три месяца в плену был», — сказал россиянин.
По его словам, после освобождения из плена он позвонил матери.
«Она была настолько рада, что плакала в трубку. Кроме слёз, я ничего не услышал», — рассказал мужчина.
Самолёт с 94 солдатами сел в аэропорту Чкаловский вечером 11 июня.
Ранее Минобороны сообщило, что 94 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории.