Представители МУС посетили подтопленные районы Херсонской области
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«С нами также коллеги из Международного уголовного суда. Посетили с ними затопленную Антоновку и Херсон», — цитирует его РИА Новости.
Костин добавил, что провёл в регионе совещания и создал группу из 172 прокуроров разных регионов.
Ранее агентство сообщало, что генеральный прокурор Украины направил обращение в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской гидроэлектростанции.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.