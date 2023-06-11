Представители МУС посетили подтопленные районы Херсонской области

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о визите вместе с представителями Международного уголовного суда в подтопленные районы Херсонской области.

«С нами также коллеги из Международного уголовного суда. Посетили с ними затопленную Антоновку и Херсон», — цитирует его РИА Новости.

Костин добавил, что провёл в регионе совещания и создал группу из 172 прокуроров разных регионов.

Ранее агентство сообщало, что генеральный прокурор Украины направил обращение в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской гидроэлектростанции.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.