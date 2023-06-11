Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Представители МУС посетили подтопленные районы Херсонской области

Короткая ссылка
Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о визите вместе с представителями Международного уголовного суда в подтопленные районы Херсонской области.
Представители МУС посетили подтопленные районы Херсонской области
  • Gettyimages.ru

«С нами также коллеги из Международного уголовного суда. Посетили с ними затопленную Антоновку и Херсон», — цитирует его РИА Новости.

Костин добавил, что провёл в регионе совещания и создал группу из 172 прокуроров разных регионов.

Ранее агентство сообщало, что генеральный прокурор Украины направил обращение в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской гидроэлектростанции.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить