Источник РИА Новости сообщил о высокой вероятности попытки проведения Киевом провокации

Высока вероятность проведения Киевом очередной резонансной провокации, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в городе находится несколько ядерных реакторов.

«Например, в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» и Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. В этой связи Харьков вполне подходит для осуществления украинскими неонацистами такого чудовищного террористического акта», — отметил источник.

По его словам, если провокация будет осуществлена, то «ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и на территории государств ЕС».

В апреле в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что киевский режим готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение ВС России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.