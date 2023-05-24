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В офисе Зеленского заявили, что обучение украинских лётчиков на F-16 начнётся очень скоро

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что обучение украинских лётчиков пилотированию на истребителях F-16 начнётся очень скоро.
В офисе Зеленского заявили, что обучение украинских лётчиков на F-16 начнётся очень скоро
  • AP

Об этом Ермак сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

«Во-первых, речь о начале обучения, и оно начнётся очень скоро, речь идёт о днях, максимум недели», — цитирует его РИА Новости.

Ермак добавил, что истребители F-16 будут переданы украинской армии.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов полётам на истребителях F-16 ещё не началось.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину.

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