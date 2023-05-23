На востоке Казахстана тушат пришедший из Алтайского края пожар

Противопожарные службы Абайской области на востоке Казахстана тушат пришедший из Алтайского края России природный пожар.

«22 мая на территории Алтайского края России вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы акимата региона.

Отмечается, что на тушение лесного пожара направлены все силы и средства регионального департамента по ЧС.

Уточняется, что угрозы для населённых пунктов нет.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.