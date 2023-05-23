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На востоке Казахстана тушат пришедший из Алтайского края пожар

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Противопожарные службы Абайской области на востоке Казахстана тушат пришедший из Алтайского края России природный пожар.

«22 мая на территории Алтайского края России вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы акимата региона.

Отмечается, что на тушение лесного пожара направлены все силы и средства регионального департамента по ЧС.

Уточняется, что угрозы для населённых пунктов нет.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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