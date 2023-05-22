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Air Moldova продлила приостановку полётов до 16 июня

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Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила, что приостановка полётов и продажи билетов из-за финансовых проблем продлена до 16 июня.
Air Moldova продлила приостановку полётов до 16 июня
  • globallookpress.com

«Авиакомпания Air Moldova продлила приостановку полётов до 16 июня 2023 года», — сообщается на сайте компании.

Уточняется, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, получили уведомление об отмене на адрес электронной почты, указанный при покупке билета. В этом случае пассажир может запросить полный возврат стоимости билета, следуя инструкциям, полученным на адрес электронной почты.

Ранее орган гражданской авиации Молдавии предупредил, что авиакомпания Air Moldova рискует лишиться сертификата воздушного оператора.

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