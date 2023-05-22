Парламент Молдавии намерен оценить законы Гагаузии

Спикер молдавского парламента, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире телеканала Moldova 1 заявил о намерении парламентариев оценить степень соответствия законодательства Гагаузской автономии Конституции и кодексам страны.

По его словам, этим займётся парламентская комиссия.

«На уровне парламента есть комиссия, где мы обсуждаем национальное законодательство и насколько законы региона соответствуют Конституции Молдавии, нашим кодексам», — цитирует его РИА Новости.

Также, по его словам, власти страны намерены изучить объём вложенных в регион средств и результаты от этих вложений.

Ранее апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов главы Гагаузии, на которых победила кандидат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.