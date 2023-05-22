Парламент Молдавии намерен оценить законы Гагаузии
По его словам, этим займётся парламентская комиссия.
«На уровне парламента есть комиссия, где мы обсуждаем национальное законодательство и насколько законы региона соответствуют Конституции Молдавии, нашим кодексам», — цитирует его РИА Новости.
Также, по его словам, власти страны намерены изучить объём вложенных в регион средств и результаты от этих вложений.
Ранее апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов главы Гагаузии, на которых победила кандидат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.