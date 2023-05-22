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Итальянский генерал Трикарико: поставка F-16 ВСУ не приведёт к радикальным изменениям

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Бывший начальник главного штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико выразил уверенность, что возможная поставка истребителей F-16 Вооружённым силам Украины не приведёт к радикальным изменениям.
Итальянский генерал Трикарико: поставка F-16 ВСУ не приведёт к радикальным изменениям
  • Gettyimages.ru
  • © guvendemir

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Концептуально это (поставка F-16. — RT) не меняет ничего», — констатировал собеседник агентства.

Трикарико не исключил, что западные страны могут поставить Украине те истребители, которые больше не нужны им самим.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей F-16 ВСУ кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

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