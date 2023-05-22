Итальянский генерал Трикарико: поставка F-16 ВСУ не приведёт к радикальным изменениям
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Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Концептуально это (поставка F-16. — RT) не меняет ничего», — констатировал собеседник агентства.
Трикарико не исключил, что западные страны могут поставить Украине те истребители, которые больше не нужны им самим.
Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей F-16 ВСУ кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.