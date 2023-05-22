Одесская ОВА: отряд аэроразведки на Украине носит название и эмблему ВВС Третьего рейха

Один из отрядов аэроразведки территориальной обороны Украины носит название «Люфтваффе» по примеру Военно-воздушных сил Германии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Сообщается, что Братчук выложил видеозапись в Telegram, описывающую деятельность отряда, подписав её словами «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе».

При этом агентство отмечает, что у бойцов подразделения на видеозаписи на плече видна эмблема именно ВВС вермахта, а не современной германской армии.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил о большом количестве нацистской символики на позициях ВСУ.

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский удалил из своего поста в Telegram фотографию, на которой его охраняет боец ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».