РИА Новости: житель Артёмовска погиб от обстрела ВСУ, не дожив сутки до освобождения города

Пожилой мужчина погиб от миномётного обстрела со стороны украинских военных на окраине Артёмовска (Бахмута) при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию, не дожив сутки до освобождения города.

Об этом РИА Новости сообщил боец Группы Вагнера.

Он рассказал, что мужчина решил выйти из подвала, чтобы его эвакуировали, как это было уже с другими гражданами.

«Мужчина буквально 50 м не дошёл до бойцов «Вагнера». После удара украинской артиллерии его посекло осколками, и он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что город Артёмовск (Бахмут) полностью освобождён.

Позже президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС России с освобождением Артёмовска (Бахмута).

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артёмовска (Бахмута).