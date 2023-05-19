«Армия спасения Украины» взломала сайты госресурсов Киева и заявила об атаке на Банковую

Подпольная группа «Армия спасения Украины» взломала сайты ряда государственных ресурсов киевского режима и сообщила об уже совершённых атаках на офис украинского президента Владимира Зеленского на Банковой улице.

Об этом информирует РИА Новости.

«Атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению», — говорится в сообщении группировки.

Отмечается, что участники подпольной группы призывают украинский народ бороться с нынешней властью.

«Призываем вас всех, братья и сёстры, объединиться сейчас, чтобы очистить нашу Родину от убивающей её раковой опухоли, имя которой — Зеленский», — сказано в заявлении.

Также сообщается, что прежде о существовании такой организации известно не было.

Ранее Украина официально вступила в киберцентр НАТО.

Также сообщалось, как группировка «Украинский киберальянс» ведёт войну с Россией при помощи СБУ.