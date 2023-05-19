«Армия спасения Украины» взломала сайты госресурсов Киева и заявила об атаке на Банковую
Об этом информирует РИА Новости.
«Атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению», — говорится в сообщении группировки.
Отмечается, что участники подпольной группы призывают украинский народ бороться с нынешней властью.
«Призываем вас всех, братья и сёстры, объединиться сейчас, чтобы очистить нашу Родину от убивающей её раковой опухоли, имя которой — Зеленский», — сказано в заявлении.
Также сообщается, что прежде о существовании такой организации известно не было.
Ранее Украина официально вступила в киберцентр НАТО.
Также сообщалось, как группировка «Украинский киберальянс» ведёт войну с Россией при помощи СБУ.