Советник врио главы ДНР Гагин назвал удары ВСУ по мирным жителям попыткой их запугать

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские войска наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре почти по всей линии фронта, так как пытаются запугать население.

По мнению Гагина, украинским войскам «всё равно, куда бить».

«Я так понимаю, это акты... не для того, чтобы поразить какие-то военные объекты, а просто нагнать страха на мирное население», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил об активизации противника «в воздухе и на земле» и работе украинских ДРГ.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что спецслужбы взяли на карандаш потенциальную агентуру Украины.