Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Советник врио главы ДНР Гагин назвал удары ВСУ по мирным жителям попыткой их запугать

Короткая ссылка
Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские войска наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре почти по всей линии фронта, так как пытаются запугать население.
Советник врио главы ДНР Гагин назвал удары ВСУ по мирным жителям попыткой их запугать
  • РИА Новости

По мнению Гагина, украинским войскам «всё равно, куда бить». 

«Я так понимаю, это акты... не для того, чтобы поразить какие-то военные объекты, а просто нагнать страха на мирное население», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил об активизации противника «в воздухе и на земле» и работе украинских ДРГ. 

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что спецслужбы взяли на карандаш потенциальную агентуру Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить