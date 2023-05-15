Советник врио главы ДНР Гагин назвал удары ВСУ по мирным жителям попыткой их запугать
- РИА Новости
По мнению Гагина, украинским войскам «всё равно, куда бить».
«Я так понимаю, это акты... не для того, чтобы поразить какие-то военные объекты, а просто нагнать страха на мирное население», — цитирует его РИА Новости.
Он также заявил об активизации противника «в воздухе и на земле» и работе украинских ДРГ.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что спецслужбы взяли на карандаш потенциальную агентуру Украины.