В ЛНР сообщили, что административное здание в Луганске повреждено в результате удара ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
«В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание», — говорится в сообщении.
Также повреждения получили два легковых автомобиля.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.
Как сообщил корреспондент RT, прилёт в Луганске пришёлся по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов, территория оцеплена.