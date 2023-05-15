Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЛНР сообщили, что административное здание в Луганске повреждено в результате удара ВСУ

Короткая ссылка
Остекление семи домов и административное здание повреждены в результате ракетного удара по Луганску.
В ЛНР сообщили, что административное здание в Луганске повреждено в результате удара ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание», — говорится в сообщении.

Также повреждения получили два легковых автомобиля.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.

Как сообщил корреспондент RT, прилёт в Луганске пришёлся по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов, территория оцеплена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить