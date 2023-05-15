В ЛНР сообщили, что административное здание в Луганске повреждено в результате удара ВСУ

Остекление семи домов и административное здание повреждены в результате ракетного удара по Луганску.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание», — говорится в сообщении.

Также повреждения получили два легковых автомобиля.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.

Как сообщил корреспондент RT, прилёт в Луганске пришёлся по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов, территория оцеплена.