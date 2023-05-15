Победитель выборов в Гагаузии выступила за укрепление отношений с Россией
Об этом информирует ТАСС.
«Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов», — сказала Гуцул.
Отмечается, что Гуцул намерена в первую очередь открыть представительство молдавского региона в Москве.
Также она планирует провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию.
Ранее кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии.
Также сообщалось, что явка во втором туре выборов главы Гагаузии составила 54,6%.