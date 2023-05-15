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Победитель выборов в Гагаузии выступила за укрепление отношений с Россией

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Победитель выборов главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул высказалась за укрепление отношений региона с Россией.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов», — сказала Гуцул.

Отмечается, что Гуцул намерена в первую очередь открыть представительство молдавского региона в Москве.

Также она планирует провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию.

Ранее кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии.

Также сообщалось, что явка во втором туре выборов главы Гагаузии составила 54,6%.

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