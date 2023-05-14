ВС России уничтожили САУ «Акация» и миномёт ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные за сутки на Херсонском направлении уничтожили САУ 2С3 «Акация» и миномёт ВСУ.

Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Суханово уничтожена САУ 2С3 «Акация» с боекомплектом», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Также в районе Токаревки был уничтожен 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России сорвали две попытки украинской армии провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении.