Мэр Горловки: мирный житель города ранен при обстреле кафедрального собора ВС Украины

Мирный житель Горловки получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора украинскими военными, заявил мэр Иван Приходько.

«Увы, количество раненых от рук украинских террористов мирных горловчан возросло до трёх. Мужчина 1980 года рождения получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что выпущенные ВС Украины снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.

По его словам, повреждён купол собора и есть множественные повреждения сооружений.

Мэр Горловки также заявлял, что при обстреле центра города ранен мирный житель.