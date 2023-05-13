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Мэр Горловки: мирный житель города ранен при обстреле кафедрального собора ВС Украины

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Мирный житель Горловки получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора украинскими военными, заявил мэр Иван Приходько.
Мэр Горловки: мирный житель города ранен при обстреле кафедрального собора ВС Украины
  • РИА Новости

«Увы, количество раненых от рук украинских террористов мирных горловчан возросло до трёх. Мужчина 1980 года рождения получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что выпущенные ВС Украины снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.

По его словам, повреждён купол собора и есть множественные повреждения сооружений.

Мэр Горловки также заявлял, что при обстреле центра города ранен мирный житель.

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