Мэр Горловки Приходько: центр города под обстрелом ВСУ, снаряды взрываются у администрации

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ВС Украины обстреливают центр города.

«Центр Горловки вновь под огнём украинских террористов. Снаряды врага разрываются около городской администрации», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что при обстреле центра города ранен мирный житель.

Он также сообщил, что выпущенные ВС Украины снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора.

По словам мэра, повреждён купол собора и есть множественные повреждения сооружений.