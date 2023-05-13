Глава парламента Крыма предупредил о трагедии для ВСУ в случае контрнаступления

Возможное контрнаступление ВСУ приведёт к колоссальной трагедии для Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов назвал возможное контрнаступление «одной из самых больших авантюр Запада».

«Безусловно, она приведёт к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинская армия 11 мая на Соледарском тактическом направлении провела наступление на всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более 95 км. ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.