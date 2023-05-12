Мирошник: ситуация на фронте в ЛНР пока без существенных изменений
- РИА Новости
Об этом сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Ситуация на линии фронта на северо-западе ЛНР без существенных изменений», — написал он в Telegram.
При этом Мирошник сообщил, что на Краснолиманском и Купянском направлениях зафиксированы попытки концентрации бронетанковых сил.
Ранее стало известно, что военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.