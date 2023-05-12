Мирошник: ситуация на фронте в ЛНР пока без существенных изменений

Существенных изменений в ситуации на линии фронта на северо-западе Луганской Народной Республики на данный момент нет.

Об этом сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Ситуация на линии фронта на северо-западе ЛНР без существенных изменений», — написал он в Telegram.

При этом Мирошник сообщил, что на Краснолиманском и Купянском направлениях зафиксированы попытки концентрации бронетанковых сил.

Ранее стало известно, что военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.