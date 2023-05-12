РИА Новости: бойцы «Вагнера» спасли из подвала в Артёмовске семью с новорождённым

В ходе боёв за Артёмовск (Бахмут) бойцы группы «Вагнер» благополучно эвакуировали семью местных жителей, в которой родился второй ребёнок.

Об этом РИА Новости рассказал отец новорождённого Евгений Глущенко.

«У меня жена забеременела, но мы не знали, а когда узнали — уже было поздно, начинались боевые действия. Выезжать мы не хотели в Украину, мы планировали дождаться своих, русских», — сказал он.

В материале отмечается, что бойцы группы «Вагнер» вынесли из подвала маму и ребёнка. Их эвакуировали из зоны боёв и доставили в больницу Первомайска.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один из раненых мирных жителей при обстреле города со стороны ВСУ скончался.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что из-за боевых действий в Донбассе с 2014 года погибли более 5 тыс. человек.

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе.