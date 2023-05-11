Советник главы ДНР Гагин: часть техники Запада поражается на Украине до прибытия на фронт

Часть поставляемой на Украину военной техники уничтожается ВКС России ещё до поступления на фронт, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «Россия 1». Удары наносятся по ней на складах и при транспортировке, отметил он.

«На самом деле, Украина получила достаточно большое количество единиц техники. Большая часть этой техники до сих пор находится в Румынии и Польше на перевалочных базах», — цитирует его РИА Новости.

Российские лётчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления ВСУ, но и ту самую технику, которая едет на фронт, рассказал чиновник.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, практически все страны НАТО задействовали весь свой боевой потенциал в попытках противоборства с российской стороной.