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Советник главы ДНР Гагин: часть техники Запада поражается на Украине до прибытия на фронт

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Часть поставляемой на Украину военной техники уничтожается ВКС России ещё до поступления на фронт, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «Россия 1». Удары наносятся по ней на складах и при транспортировке, отметил он.
Советник главы ДНР Гагин: часть техники Запада поражается на Украине до прибытия на фронт
  • AP
  • © Libkos

«На самом деле, Украина получила достаточно большое количество единиц техники. Большая часть этой техники до сих пор находится в Румынии и Польше на перевалочных базах», — цитирует его РИА Новости.

Российские лётчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления ВСУ, но и ту самую  технику, которая едет на фронт, рассказал чиновник.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, практически все страны НАТО задействовали весь свой боевой потенциал в попытках противоборства с российской стороной.

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