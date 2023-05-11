Советник главы ДНР Гагин: часть техники Запада поражается на Украине до прибытия на фронт
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«На самом деле, Украина получила достаточно большое количество единиц техники. Большая часть этой техники до сих пор находится в Румынии и Польше на перевалочных базах», — цитирует его РИА Новости.
Российские лётчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления ВСУ, но и ту самую технику, которая едет на фронт, рассказал чиновник.
Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, практически все страны НАТО задействовали весь свой боевой потенциал в попытках противоборства с российской стороной.