В офисе Зеленского заявили, что украинской армии нужны 3 тысячи дронов

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Вооружённым силам Украины нужны ещё как минимум 3 тыс. дронов «для уничтожения российской инфраструктуры» вдоль линии фронта.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире телеканала «Рада».

«Сколько мы должны использовать дронов и получить их, чтобы уничтожать всю (российскую. — RT) инфраструктуру вдоль линии фронта? 1 тыс., 2 тыс., 3 тыс. дронов разных модификаций», — отметил Подоляк.

Он назвал дрон «ключевым элементом» конфликта.

При этом Подоляк уточнил, что ВСУ интересуют объекты, находящиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что в стране сформированы дополнительные восемь ударных рот БПЛА.