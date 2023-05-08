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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о наличии недосказанности с командованием ЧВК «Вагнер»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что с командованием ЧВК «Вагнер» осталась недосказанность «в кое-каких моментах».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберёмся», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, никаких сообщений в чатах «на виду у всех» не будет. Все необходимые вопросы будут обсуждаться вживую, «лицом к лицу».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о продвижении подразделений на расстояние до 280 м на разных направлениях.

Также поступала информация, что Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать поручение о передислокации подразделений «Ахмата» в Артёмовск.

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