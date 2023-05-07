WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ подготовит почву для диалога с Россией
- AP
«Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года», — говорится в публикации, текст которой приводит РИА Новости.
Кроме того, газета пишет, что Китай может помочь в том, чтобы подтолкнуть Россию к переговорному процессу.
По данным чиновников из Франции и Германии, американская администрация попытается содействовать решению конфликта путём переговоров после ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ.
Ранее обозреватели The Washington Post заявили, что украинские власти боятся не оправдать ожидания Запада касательно контрнаступления ВСУ.