WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ подготовит почву для диалога с Россией

В западных странах считают, что контрнаступление Вооружённых сил Украины может подготовить почву для переговоров с Россией к концу года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Европы и США.

«Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года», — говорится в публикации, текст которой приводит РИА Новости.

Кроме того, газета пишет, что Китай может помочь в том, чтобы подтолкнуть Россию к переговорному процессу.

По данным чиновников из Франции и Германии, американская администрация попытается содействовать решению конфликта путём переговоров после ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ.

Ранее обозреватели The Washington Post заявили, что украинские власти боятся не оправдать ожидания Запада касательно контрнаступления ВСУ.