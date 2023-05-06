Минэнерго Украины сообщило о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах

Часть потребителей в ряде украинских регионов остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры, сообщает в субботу Министерство энергетики страны.

«В Сумской области Украины зафиксированы повреждения распределительных сетей, без света более 1,5 тыс. потребителей. Также зафиксированы повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области, около 4,5 тыс. абонентов остаются обесточенными», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что на подконтрольных Киеву территориях ДНР было аварийное отключение энергоблока ТЭС, в результате обесточена угольная шахта.

Ранее сообщалось, что оборудование повреждено на одной из теплоэлектростанций украинского энергохолдинга «ДТЭК».