Минэнерго Украины сообщило о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
- Gettyimages.ru
- © Ed Ram
«В Сумской области Украины зафиксированы повреждения распределительных сетей, без света более 1,5 тыс. потребителей. Также зафиксированы повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области, около 4,5 тыс. абонентов остаются обесточенными», — приводит РИА Новости сообщение.
Также сообщается, что на подконтрольных Киеву территориях ДНР было аварийное отключение энергоблока ТЭС, в результате обесточена угольная шахта.
Ранее сообщалось, что оборудование повреждено на одной из теплоэлектростанций украинского энергохолдинга «ДТЭК».