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Минобороны: средства ПВО за сутки сбили два самолёта Су-25 в Херсонской области

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Средства ПВО России за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 в Херсонской области.
Минобороны: средства ПВО за сутки сбили два самолёта Су-25 в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Также за сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч».

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