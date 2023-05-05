Минобороны: средства ПВО за сутки сбили два самолёта Су-25 в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом заявили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Также за сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч».