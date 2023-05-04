Военная хроника сообщила о массированном пуске ракет по Украине
- РИА Новости
В сообщении называют основными направлениями ударов подконтрольную Киеву часть Запорожской области, Херсон, Николаев и Одессу.
«Судя по всему, пошла массированная работа по тылам ВСУ и местам скопления техники», — пишет канал.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Запорожской области несколько десятков тысяч военнослужащих, подготовленных для наступления.