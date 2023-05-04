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Военная хроника сообщила о массированном пуске ракет по Украине

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Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о массированном пуске ракет по Украине. Согласно предварительным данным, пуски ракет с воздушных носителей были зафиксированы в 10:32.
Военная хроника сообщила о массированном пуске ракет по Украине
  • РИА Новости

В сообщении называют основными направлениями ударов подконтрольную Киеву часть Запорожской области, Херсон, Николаев и Одессу.

«Судя по всему, пошла массированная работа по тылам ВСУ и местам скопления техники», — пишет канал.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Запорожской области несколько десятков тысяч военнослужащих, подготовленных для наступления.

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