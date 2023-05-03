Американский правозащитник Барака считает, что конфликт на Украине скоро завершится
- РИА Новости
Об этом он написал в Twitter.
Правозащитник назвал аморальным освещение украинского конфликта в американских СМИ, добавив, что они вводят людей в заблуждение.
«Конфликт на Украине почти подошёл к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом», — подчеркнул он.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.
Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности, так же как и президент страны Владимир Зеленский.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже началось.