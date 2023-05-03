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Американский правозащитник Барака считает, что конфликт на Украине скоро завершится

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Американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты от Партии зелёных Аджаму Барака заявил, что украинский конфликт завершится в скором времени.
Американский правозащитник Барака считает, что конфликт на Украине скоро завершится
  • РИА Новости

Об этом он написал в Twitter.

Правозащитник назвал аморальным освещение украинского конфликта в американских СМИ, добавив, что они вводят людей в заблуждение.

«Конфликт на Украине почти подошёл к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом», — подчеркнул он.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности, так же как и президент страны Владимир Зеленский.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже началось.

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