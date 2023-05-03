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Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат: процесс получения F-16 быстрым не будет

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Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил уверенность, что процесс получения Киевом истребителей F-16 от союзников не будет быстрым.
Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат: процесс получения F-16 быстрым не будет
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, Игнат сказал в эфире телеканала «Рада».

«Перспективы получения самолётов небыстрые», — признал он.

По словам Игната, некоторые страны — члены НАТО стоят в очереди на получение данных истребителей в течение многих лет.

Тем не менее, подчеркнул он, Украина должна «стать первой в эту очередь».

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.

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