Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат: процесс получения F-16 быстрым не будет

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил уверенность, что процесс получения Киевом истребителей F-16 от союзников не будет быстрым.

Об этом, как пишет РИА Новости, Игнат сказал в эфире телеканала «Рада».

«Перспективы получения самолётов небыстрые», — признал он.

По словам Игната, некоторые страны — члены НАТО стоят в очереди на получение данных истребителей в течение многих лет.

Тем не менее, подчеркнул он, Украина должна «стать первой в эту очередь».

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.