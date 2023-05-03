Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат: процесс получения F-16 быстрым не будет
- Gettyimages.ru
Об этом, как пишет РИА Новости, Игнат сказал в эфире телеканала «Рада».
«Перспективы получения самолётов небыстрые», — признал он.
По словам Игната, некоторые страны — члены НАТО стоят в очереди на получение данных истребителей в течение многих лет.
Тем не менее, подчеркнул он, Украина должна «стать первой в эту очередь».
Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.