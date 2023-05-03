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МО России: за сутки ВСУ потеряли почти 400 военных и наёмников на Донецком направлении

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Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили более 385 военнослужащих и иностранных наёмников, сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолёто-вылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 украинских террористов, а также две гаубицы боевиков.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также заявил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.

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