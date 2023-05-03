МО России: за сутки ВСУ потеряли почти 400 военных и наёмников на Донецком направлении
«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолёто-вылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 украинских террористов, а также две гаубицы боевиков.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу также заявил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.