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Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Михайловку

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что боевики ВСУ обстреляли Донецк и Михайловку.
Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Михайловку
  • AP

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 06:15 — Тоненькое — Донецк (Киевский район), выпущено шесть снарядов калибра 155 мм... 07:05 — Нелеповка — Михайловка, выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Уточняется, что в 07:35 украинские боевики выпустили ещё три снаряда по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня.

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