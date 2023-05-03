В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что боевики ВСУ обстреляли Донецк и Михайловку.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 06:15 — Тоненькое — Донецк (Киевский район), выпущено шесть снарядов калибра 155 мм... 07:05 — Нелеповка — Михайловка, выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Уточняется, что в 07:35 украинские боевики выпустили ещё три снаряда по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня.