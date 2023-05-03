NYT: переданные ВСУ немецкие САУ PzH 2000 оказались непригодны к использованию в распутицу
«Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц «Пион» на самом деле лучше работает в условиях грязи», — говорится в материале.
Отмечается, что на прошлой неделе было решено увезти с поля боя все данные САУ, ввиду их неспособности самостоятельно выйти из-под российского обстрела.
Также в статье говорится о чувствительности электроники самоходки к влаге и грязи.
В ноябре сообщалось, что у армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности были связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним.