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NYT: переданные ВСУ немецкие САУ PzH 2000 оказались непригодны к использованию в распутицу

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Переданные Украине немецкие самоходные орудия Panzerhaubitze 2000 оказались хуже готовы к распутице, чем советские САУ «Пион», сообщает газета The New York Times.

«Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц «Пион» на самом деле лучше работает в условиях грязи», — говорится в материале.

Отмечается, что на прошлой неделе было решено увезти с поля боя все данные САУ, ввиду их неспособности самостоятельно выйти из-под российского обстрела.

Также в статье говорится о чувствительности электроники самоходки к влаге и грязи.

В ноябре сообщалось, что у армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности были связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним.

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