МО России: спецназовцы ЦВО проходят усиленную подготовку в зоне спецоперации
«В тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжается подготовка военнослужащих групп специального назначения Центрального военного округа», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что военнослужащие работают над навыками скрытного передвижения, наблюдения за противником, совершенствуют точность стрельбы.
Ранее в Минобороны России заявили, что в Харьковской области пресечены действия украинских диверсионно-разведывательных групп.