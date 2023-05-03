МО России: спецназовцы ЦВО проходят усиленную подготовку в зоне спецоперации

Бойцы групп специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) проводят тренировки в тыловой зоне спецоперации в Донбассе, сообщает Минобороны России.

«В тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжается подготовка военнослужащих групп специального назначения Центрального военного округа», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что военнослужащие работают над навыками скрытного передвижения, наблюдения за противником, совершенствуют точность стрельбы.

Ранее в Минобороны России заявили, что в Харьковской области пресечены действия украинских диверсионно-разведывательных групп.