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МО России: спецназовцы ЦВО проходят усиленную подготовку в зоне спецоперации

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Бойцы групп специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) проводят тренировки в тыловой зоне спецоперации в Донбассе, сообщает Минобороны России.

«В тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжается подготовка военнослужащих групп специального назначения Центрального военного округа», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что военнослужащие работают над навыками скрытного передвижения, наблюдения за противником, совершенствуют точность стрельбы.

Ранее в Минобороны России заявили, что в Харьковской области пресечены действия украинских диверсионно-разведывательных групп.

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