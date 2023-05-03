Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российские артиллеристы уничтожили большое количество наступавших бойцов ВСУ

Короткая ссылка
Российские артиллеристы уничтожили большое количество украинских военных, шедших в наступление, рассказал командир САУ «Акация».

«У нас работал взвод, мы выпустили по половине БК, по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас», — цитирует ТАСС военнослужащего.

Он отметил, что в его расчёт входят четыре человека, двое являются контрактниками, один мобилизованный и один доброволец.

По его словам, стрельба в основном ведётся осколочно-фугасными снарядами по живой силе противника.

Ранее российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ в четырёх населённых пунктах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить