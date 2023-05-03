Российские артиллеристы уничтожили большое количество наступавших бойцов ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили большое количество украинских военных, шедших в наступление, рассказал командир САУ «Акация».

«У нас работал взвод, мы выпустили по половине БК, по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас», — цитирует ТАСС военнослужащего.

Он отметил, что в его расчёт входят четыре человека, двое являются контрактниками, один мобилизованный и один доброволец.

По его словам, стрельба в основном ведётся осколочно-фугасными снарядами по живой силе противника.

Ранее российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ в четырёх населённых пунктах.