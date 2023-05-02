Минобороны Украины: раненых солдат будут назначать на небоевые должности

Украинских солдат, которые получили ранения, будут назначать на другие должности, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Раненых, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности», — сказала она, её слова приводит РИА Новости.

Сейчас готовится распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного об этом, отметила замминистра.

Она утверждает, что вакансий в ВСУ «в десятки раз больше, чем раненых».

По данным Министерства обороны России, в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.