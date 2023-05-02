Пентагон пока не стал комментировать планы о новых поставках оружия Украине

Пентагон пока не сообщает подробностей о новых поставках оружия для украинской армии. В Минобороны при этом заявили, что продолжат поддерживать Киев.

С таким заявлением выступил представитель американского Минобороны Патрик Райдер.

«Прежде всего, мне сегодня нечего анонсировать относительно каких-либо предстоящих пакетов оборонной помощи. Говоря в целом, мы продолжим поддерживать Украину», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Он также не стал говорить о «специфике и времени потенциального контрнаступления» ВСУ.

Газета Politico ранее сообщила, что администрация США 3 мая объявит о новых поставках военной техники и другого вооружения для армии Украины на $300 млн.

Как утверждается, в пакет военной помощи войдут ракеты Hydra-70.