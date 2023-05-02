Группировка «Восток» пресекла деятельность разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки «Восток» пресекли деятельность разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке миномётной батареи пресечена деятельность разведгруппы противника в районе населённого пункта Сладкое, ликвидированы трое боевиков», — приводит его слова пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, в районе Новосёлки российские военные с помощью самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили пикап, грузовой автомобиль и пять украинских военных.

Ранее в Минобороны России заявили, что в Харьковской области пресечены действия украинских диверсионно-разведывательных групп.