Экс-разведчик Ингрэм: удары ВКС России повлияли на готовность армии Украины к наступлению
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью Newsweek.
«Атака подчеркивает важность складов боеприпасов и объектов оборонной промышленности», — сказал эксперт.
По его словам, удары могли отразиться на подготовительных работах ВСУ к контрнаступлению.
Как утверждается в статье, завод в Павлограде, по которому нанесли удары, занимался испытаниями противокорабельных крылатых ракет «Ольха-М» и «Нептун.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады боевиков ВСУ потеряли ресурсы для наступления в результате удара российских сил по Павлограду.
Как сообщило Минобороны России, в ночь на 1 мая российские ВС нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и поразили все цели атаки.