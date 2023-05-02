Экс-разведчик Ингрэм: удары ВКС России повлияли на готовность армии Украины к наступлению

Удары ВКС России по стратегическим объектам ВСУ на Украине, вероятно, повлияли на готовность украинской армии к наступлению, заявил бывший офицер британской разведки Филипп Ингрэм.

Об этом он сказал в интервью Newsweek.

«Атака подчеркивает важность складов боеприпасов и объектов оборонной промышленности», — сказал эксперт.

По его словам, удары могли отразиться на подготовительных работах ВСУ к контрнаступлению.

Как утверждается в статье, завод в Павлограде, по которому нанесли удары, занимался испытаниями противокорабельных крылатых ракет «Ольха-М» и «Нептун.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады боевиков ВСУ потеряли ресурсы для наступления в результате удара российских сил по Павлограду.

Как сообщило Минобороны России, в ночь на 1 мая российские ВС нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и поразили все цели атаки.