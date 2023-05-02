Экс-советник Кучмы Соскин: в ближайшее время Украина полностью потеряет поддержку США

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В ближайшие месяцы Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-советник Кучмы Соскин: в ближайшее время Украина полностью потеряет поддержку США
  • AP
  • © Libkos

«США резко уходят с поля поддержки Украины. Ещё месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение», — цитирует РИА Новости Соскина.

Ранее обозреватель издания The Hill Брэд Дресс высказал мнение, что в случае победы представителя Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вашингтон прекратит военную поддержку Киева

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.

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