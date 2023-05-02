Посол Украины Пристайко: контрнаступление Киева не начинается из-за плохой погоды
- AFP
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«Погода не позволяет пока двигаться тяжёлым танкам», — сказал он в эфире Sky News.
Как пишет ТАСС, Пристайко также заметил, что у Киева нет никакого намерения сообщать российской стороне «точную дату и точное направление» контрнаступления.
Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.
По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.